El portal 11-11-2020 es hoy, mira lo que significa según astróloga ecuatoriana y qué se debe hacer

Este 11 de noviembre se habla del portal 11-11-2020. Este número es importante en el mundo de la astrología por su carga energética. Siendo además un tema que se ha viralizado en las redes sociales. Pero qué significa y qué se deber hacer, son cuestiones que la astróloga y psicóloga Clínica, María José Bonilla, aclara.

En una entrevista con Metro, la doctora María José Bonilla explica que "los portales energéticos por lo general se arman cuando hay energías colectivas. Estas son muy fuertes y se las utiliza para un propósito en específico".

En ese contexto, la astróloga explica que los números tienen un rol importante. Ya que "los seres humanos nos regimos por la numerología para poder entender el cosmos de lo que existe en el mundo. En general, los números son los que guían o dan la pauta sobre todo cuando se trata de sincronicidades. Como cuando se ve la hora o el hecho de que digan que en la madrugada se abre el portal para comunicarte con las personas del más allá y todo eso", explica la Doctora.

"Entonces el 11 es aún más especial porque habla de una dualidad y del hecho de que nosotros podemos ser uno con el universo y al mismo tiempo el universo está dentro de todos nosotros".

Así, esta fecha tiene una carga energética fuerte, según explica Bonilla, "porque no solo yo me percato que es el 11-11 de 20-20, sino que hay una cantidad masiva de gente que aunque no crea, aunque no ponga toda su energía en esto, el hecho de que lea o escuche un poco de esto, ya le hace vibrar de la misma forma para un propósito".

EL 11-11 en el Tarot por el doctor Carlo Aguilar

Por su parte, el astrólogo y psicólogo, Carlo Aguilar, señala que el portal es real. Pues el "11 es la Carta de la Justicia en el Tarot Egipcio". Por lo tanto, el Doctor explica que "comienza el MUNDO A VIVIR CON MÁS JUSTICIA Y eso traerá muchos problemas judiciales en el Mundo".

Qué hacer con ese portal

María José Bonilla señala que este portal se puede utilizar de muchas formas, "pero si tú estás en una vibración energética positiva o de cambio es muy importante que te concentras en algo específico que quieres cambiar y utilices la dualidad para que sea el contrario. Es fundamental que nos demos cuenta a qué estamos dando la energía y a qué la dirigimos,".

Añade que "es importante el portal que viene ahora porque este año es el de cambios, entonces es preciso que esas cosas sean utilizados no en contra del colectivo, sino a favor".

