Netflix: por esta razón el creador de Bob Esponja odiaría la última película

Bob Esponja al rescate es el gran éxito de Netflix y ha permitido que su serie y pasadas películas tomen una relevancia mundial. El éxito es tan grande que es uno de los términos más buscado en los navegadores pero a su creador no le hubiese gustado esta última propuesta.

Stephen Hillenburg, lastimosamente no pudo disfrutar de este éxito, ya que falleció a los 57 años por esclerosis lateral amiotrófica en 2018. El creador no le hubiese gustado esta última entrega ya que odiaba la idea que se sobreexplotará a su creación.

Años atrás, Hillenburg expresó que no tenía ningún interés en spin-off, ni siquiera en otro largometraje después de Bob Esponja, la película. En una entrevista en 2009 con Television Business Internacional dijo:

“La película llegó después de tres temporadas, aunque nunca me había interesado eso. Pero tuve la idea de hacerla para que los personajes estuvieran en la superficie y ese sería el gran gancho para más tiempo en la serie. Personalmente me gusta la forma corta y no tengo interés en hacer otra película. La fuerza de Bob Esponja es su sencillez”, comentó.

Si estas pasadas declaraciones no bastaran, Paul Tibbit quien trabajó 18 años en la serie también mostró su molestia sobre la serie “Kamp Koral”.

"No quiero faltarle el respeto a mis colegas que están trabajando en este programa. Son buenas personas y artistas talentosos. Pero esto es una cosa de ejecutivos codiciosos y perezosos, y TODOS saben muy bien que Steve hubiera ODIADO esto. Me avergüenzo de ellos", tuiteó.

I do not mean any disrespect to my colleagues who are working on this show. They are good people and talented artists. But this is some greedy, lazy executive-ing right here, and they ALL know full well Steve would have HATED this. Shame on them.

— Paul Tibbitt (@paultibbitt) June 4, 2019