Así reacciona Karol G tras ganar como la Mejor Artista Latina en MTV EMAs 2020

YESSSS !!! HOY FUERON 2 EN LOS @mtvema ❤️❤️❤️🕊🕊🌹🌹🌹 WOW !! Me siento súper bendecida de tenerlos a ustedes, ¡Súper Afortunada! GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS Por tanto amor 💕