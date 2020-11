Estos son los cinco DJs que más suenan en Ecuador

View this post on Instagram

Mi trabajo es mi sueño, cada vez que estoy mezclando o cantando siento que la música y yo somos un mismo instrumento y un mismo beat, y si a esto le sumamos el privilegio de ver a la gente que se sube en mi viaje y baila en un derroche de alegría, Wow eso es extremo 🤯🤯🤯💕❤ feliz día por todos esos momentos que son remunerados por disfrutar 😍💕 #felizdiadeltrabajo Música : Guayaquil – Tekmo feat. Norka Escúchala completa en mi Spotify