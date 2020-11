YouTube: la canción infantil que destronó a “Despacito” como el video más visto

Despacito, después de tres años, ha sido destronado como el video más visto de YouTube. El producto multimedia que tiene a la figura del reggaeton, Daddy Yankee, y a Luis Fonsi fueron superados en reproducciones por un video infantil de Pinkfong.

'Baby Shark Dance' es una “cancioncilla” que tiene un total de 7,066,728,502 vistas mientras que su “rival” llega a las 7,042,651,832. El creador del video indicó que el éxito de la canción de Pinkfong se debe a sus fans.

Reacciones

"Sin el amor y el apoyo de los fans de todo el mundo, el nuevo récord de Baby Shark habría sido imposible", dijo Min Seok Kim, director ejecutivo de la empresa matriz de Pinkfong.

Por su parte, SmartStudy indicó que están muy honrados por este récord y continuarán enfocándose en ofrece entretenimiento de alta calidad más allá de las plataformas digitales.

Qué es Pinkfong

La marca educativa para niños filial de SmartStudy se dedica a publicar videos educativos para niños en Corea del Sur. Su canal educativo tiene más de 20 millones de suscripciones, con una programación colorida de historias, canciones y bailes presentados por un zorro rosado.

La compañía global de desarrollo de productos tiene más de 4,000 videos, canciones, juegos y aplicaciones para niños. Sus tres videos más populares son "Baby Shark", "Police Car" y "The Lion".

Origen de Baby Shark

La canción original "Baby Shark" era una canción de guardería de la década de 1900. Este era un canto en el campamento de verano y en los patios escolares, que era ampliamente conocido en los Estados Unidos y Gran Bretaña. La versión detalla un final trágico, donde el nadador en pánico es comido por los tiburones.

El compositor Jin Jin dijo que la canción logró el objetivo de la simplicidad, que los compositores profesionales buscan: "Una canción pop definitivamente necesita un gran gancho. Eso es lo más importante "y" tiene la repetición y el 'do do do do do' es un lenguaje global e internacional".

En sí, la adaptación provocó ser un fenómeno mundial y crear el hito de ser el video más visto de YouTube. Sin embargo, Daddy Yankee y Luis Fonsi no se han pronunciado tras su “derrota” dentro de la plataforma de video.

Te puede interesar