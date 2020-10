Halloween: las películas de terror favoritas de Stephen King ideales para el 31 de octubre

Halloween es la fecha ideal para disfrutar de películas de terror, y en esta etapa de pandemia es el mejor plan para estar en casa y no exponerse. Uno de los máximos exponentes del género de terror, Stephen King, eligió sus cintas favoritas, ideales para este 31 de octubre.

El escritor estadounidense ha visto aproximadamente 50 largometrajes basados en su obra. Pero no solo las películas sobre sus libros son de la admiración del máximo exponente del género del terror, sino otras cintas aparecen en su amplia selección.

A continuación, te dejamos el listado de las películas favoritas de King.

La Morgue

El Proyecto de la Bruja de Blair

El Intermediario del Diablo

La Cumbre Escarlata

El Amanecer de los Muertos

Alerta en lo Profundo

El Descenso

Duel

Les Diaboliques

Destino Final

Event Horizon

Asesino de la Carretera

La Venganza de la Casa del Lago

La Niebla

Una Cita con el Diablo

Las Ruinas El salario del miedo

The Stepfather

Ecos Mortales

Los Extraños

El Pueblo de los Malditos

La Bruja

Sin embargo, si quieres aprovechar para recordar las películas de King, te contamos que entre sus principales adaptaciones figuran "El Resplandor", "El Cementerio de Mascotas" y "El Juego de Gerald".

A pesar de lo importante de sus libros y adaptaciones a películas, no todas han sido del agrado de King.

"Me encantan las películas, y cuando voy a ver una película que se ha hecho a partir de uno de mis libros, sé que no va a ser exactamente como mi novela porque muchas otras personas la han interpretado. Pero también sé que tiene una idea que me gustará porque esa idea se me ocurrió y pasé un año, o un año y medio de mi vida, trabajando en ella", relató el escritor.

