Muere a los 62 años el salsero Cano Estremera, dueño del éxito 'Amor a medio tiempo'

Desde Puerto Rico informaron que el famoso cantante de salsa Cano Estremera murió este miércoles 28 de octubre a los 62 años.

“Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, escribió su esposa, Yamira Arce, en Facebook.

El artista puertoriqueño perdió la vida según confirma en declaraciones a El VOCERO, el locutor Marcos Rodríguez de Z93.

Recordemos que el sonero fue sometido en noviembre del 2018 a una operación pulmonar y desde entonces ha permanecido en sillas de ruedas.

Otro conocido cantante de salsa como Luisito Carrión también se expresó:

“Ya no sufre más. Estaba bien agotado, inclusive me decía: ‘ya me quiero ir’”, contó Carrión. Carlos Enrique Estremera Colón, su nombre de pila, nació el 2 de septiembre de 1958 en Santurce.