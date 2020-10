Películas: el secreto de las nuevas imágenes de Batman de Robert Pattinson

El estudio de The Batman no ha escatimado en permitir la publicación de imágenes de la nueva película de DC Comics. La cinta protagonizada por Robert Pattinson, al parecer tendrá abundantes personajes, entre ellas a Catwomen, aunque sus últimas imágenes revelan secretos de lo que podremos ver en un futuro.

Partamos de la premisa que las películas de superhéroes y los cómics en lo que se basan son casi siempre atemporales. Esto quiere decir que sucede en un futuro cercano o en el presente.

Especialmente las producciones de Batman se han centrado en ello y destaca siempre la tecnología que posee Bruce aunque esta vez no parece ser lo más novedoso.

Gracias a las últimas imágenes, se puede apreciar que el rodaje de la cinta se da en Liverpool, Reino Unido, a plena luz del día. En el material filtrado se aprecia, además, la motocicleta que usará Catwoman y Batman para no solo enfrentarse al Acertijo, sino también al pingüino y capaz otros villanos.

La alianza entre estos dos personajes da a notar que Reeves buscará tener un particular reboot, algo más oscuro, de lo visto en pasadas cintas. Recordemos que una película con personajes parecidos se dio en Batman Forever, lo cual no estuvo a la altura de anteriores producciones.

En aquella ocasión se contó con un elenco de primera: Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Drew Barrymore y Val Kilmer. Ahora, la película de Reeves ha mostrado problemas para su producción y con el elenco.

The Batman deberá superar a la trilogía de Christopher Nolan lo cual parece ser una batalla titánica. Para los amantes de DC, el apuro de mostrar a varios villanos no será el "as" bajo la manga ideal para captar adeptos y peor aún ganar la ovación de los críticos.

Además, no se sabe si el director está tomando el 2019 como un punto de partida para su historia y si influirá de manera contundente en el desarrollo de la historia y la tecnología que usará el Caballero de la Noche para acabar con sus enemigos.

Hasta la fecha, la tecnología a la que nos tiene acostumbrados Batman no parece ser la tónica de esta cinta. Solo el lado oscuro y macabro (revelado en el trailer) es lo que busca dar otra tonalidad más no quiere decir que será la mejor idea.

BATMAN IN THE FLESH! BATMAN IN THE FLESH! BATMAN IN THE FLESH! BATMAN IN THE FLESH! In Chicago! #TheBatman #gothamcity pic.twitter.com/VbhwgUiR6U

— J'onn Larod (@the_juandy_city) October 25, 2020