PlayStation 5: Netflix y otras aplicaciones incorporará la consola

Muchos jugadores buscan obtener el máximo provecho de sus consolas usándolas como centro de entretenimiento ya que la mayoría de los modelos también cuentan con la capacidad de reproducir discos e incluyen acceso a aplicaciones, y tenemos que Sony Interactive Entertainment ha dado a conocer la experiencia multimedia que ofrecerá PlayStation 5.

La compañía ha revelado que desde el primer día de disponibilidad de PS5 se contará con aplicaciones de Netflix, Apple TV, Disney+, Spotify, Twitch y YouTube, además de que más adelante se lanzarán otras como Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock y más. A continuación tienen una descripción del contenido que podrán encontrar en estas aplicaciones (vía PlayStation.Blog):

Apple TV

Disfruta Apple TV+, los canales de Apple TV, nuevas y conocidas películas, y recomendaciones personalizadas y curadas en la aplicación de Apple TV. Eso quiere decir que los usuarios pueden disfrutar de Apple Originals como Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso y The Morning Show a través de Apple TV+, suscribirse a canales premium y comprar o alquilar películas y series de TV, y acceder a compras antiguas de Apple. La aplicación de Apple TV también estará disponible en PS4.

Disney+

El hogar para las películas, programas y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Desde series originales como The Mandalorian a favoritas de los fans como Los Simpson, puedes ver tus historias favoritas en tu consola PS5.

Netflix

No te pierdas éxitos del entretenimiento como Stranger Things, The Haunting of Bly Manor y más. Con cientos de episodios de televisión y películas en la librería de Netflix, hay mucho de dónde escoger.

Spotify

Escucha mientras juegas. Al igual que en PS4, los jugadores pueden escuchar sus canciones favoritas como música de fondo en el juego con Spotify. Puedes elegir entre más de 60 millones de canciones mientras enfrentas jefes o caminas en una aventura de mundo abierto.

Twitch

Con una experiencia profundamente integrada en PS5, ahora puedes ver o transmitir tu gameplay favorito y chatear en vivo sobre los mejores momentos con jugadores a través de sus diversas y dinámicas comunidades.

YouTube

También integrada con PS5, puedes transmitir y compartir tus épicos momentos de gameplay directamente a tu canal de YouTube, o sentarte a ver nuevo contenido tendencia compartido alrededor del mundo.

Destaca que ya no tendrán que descargar estas aplicaciones de entretenimiento desde PS Store ya que las encontrarán en el espacio llamado Media, ya que la nueva interfaz contará con espacios dedicados a videojuegos y medios de entretenimiento.

Además de todo esto se menciona que se pondrá disponible un nuevo Media Remote que servirá para navegar y controlar la experiencia de entretenimiento de PS5, incluyendo botones de inicio dedicados para Disney+, Netflix, Spotify y YouTube.

