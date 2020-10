Protagonista de Iron Man y el Gran Lebowski anunció que padece de cáncer

El ganador del Óscar, Globo de Oro, Premio del Sindicato de Actores y del Premio Cecil B. de Mille por su trayectoria profesional, Jeffrey Leon Bridges, confirmó vía redes sociales que ha sido diagnosticado de cáncer. Para la cultura pop, es conocido por su papel de Obadiah Stane (Iron Man 1) y en la cinta “El Gran Lebowski”.

Hace tan solo horas, la estrella de 70 años anunció a través de redes sociales la presencia de cáncer en su cuerpo. Él indicó que la enfermedad es delicada pero ya está haciendo algo al respecto.

“Como diría The Dude… nueva mierda ha salido a la luz. Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno”, escribió en primera instancia.

“Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación. Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo tu atención, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto. Amor, Jeff”, finalizó.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

