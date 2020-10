Familiares revelaron las últimas palabras de Chadwick Boseman, actor que interpretó a Black Panther

Los días transcurren, pero es difícil asimilar la partida de Chadwick Boseman sobretodo para los seguidores del actor y de su papel de Black Panther dentro del Universo Marvel. Tras su lucha por cuatro años contra el cáncer, sus hermanos rompieron el silencio y revelaron las últimas palabras de la estrella de Hollywood.

Kevin y Derrick hablaron en una entrevista con The New York Times, en la que comenzaron haciendo hincapié en la personalidad de su hermano más no en su faceta como actor. Ellos quieren que Chadwick sea recordado por su esencia más no por su fama.

Derrick fue el encargado de revelar las últimas palabras que compartió el actor. Precisamente Boseman se expresó un día antes de su muerte. Chadwick le dijo a su hermano que estaba en la recta final y necesitaba salir del juego, palabras que impactaron.

"Cuando me dijo eso, cambié mi oración de 'Dios, cúralo, Dios sálvalo' a 'Dios, que se haga tu voluntad', y al día siguiente falleció", dijo Derrick.

Fue en el 2016 cuando el actor que vistió el traje de Black Panther se enteró que padecía de cáncer de colon en etapa 3. El 28 de agosto el actor estadounidense falleció.

El panorama, dentro de Marvel, es aún de incertidumbre debido al futuro que tenía el personaje dentro de la franquicia. Hasta la fecha, no se ha descartado la segunda entrega, pero sería su “hermana” quien lo reemplace como la nueva monarca de Wakanda.

Te puede interesar