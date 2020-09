Las probabilidades de que Tom Cruise sea el nuevo Iron Man de Marvel Studios

Marvel Studios y Disney Plus sorprendieron al mundo del entretenimiento este domingo 20 de septiembre al revelar el primer tráiler oficial de WandaVision. La serie, que será transmitida en streaming, permitirá involucrar al multiverso de manera oficial en las próximas fases del MCU.

Ya no es un secreto que la Bruja Escarlata o Wanda Maximoff es uno de los vengadores más fuertes y su poder llevará a crear multiversos donde todo es posible, incluso el retorno de Iron Man. Wanda creará distintas realidades para poder compartir con Vision y tendrá un papel fundamental en Doctor Strange 2.

Lastimosamente para los fanáticos de Robert Downey Jr., este ya no interpretaría al “hombre de acero”, sino uno de los actores que fue contemplado antes para el papel: Tom Cruise.

De acuerdo al experto de Marvel, Daniel Richtman, el estudio quiere que el actor de Misión Imposible de vida al filántropo y millonario en una versión alternativa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Están considerando un montón de cameos interesantes para que Strange interprete diferentes versiones del personaje que conocemos. "Un ejemplo que escuché que están considerando es Tom Cruise como Tony Stark de otra Tierra", informó Ritchman.

En sí, no se trata de reemplazar a la versión de Robert Downey Jr. Más bien, se busca alimentar las posibilidades infinitas del universo Marvel y como la alteración del tiempo y espacio puede traer consigo a villanos de altas proporciones, incluso mayor de Thanos.

Ver a Tom Cruise en el papel no sería nada extraño, ya que el actor estuvo a punto de dar vida a Tony Stark en uno de los proyectos cancelados de la década de los 90. Tendremos que esperar al 22 de marzo del 2022 para ver si estas predicciones se hacen posibles.

