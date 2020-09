Así puedes medir la velocidad de la luz con una barra de chocolate

La velocidad de la luz, la unidad de medición más grande que existe en lo que ha distancia corresponde, parece necesitar de un sofisticado laboratorio para ser valorada y estudiada; hasta ahora. Un estudiante de doctorado en astrofísica compartió un sencillo método para medirla.

Para medir la velocidad de la luz desde la comodidad de tu casa necesitas de dos sencillos elementos: una barra de chocolate y un microondas. Es necesario retirar la bandeja giratoria y colocar ahí el dulce hasta que empiece a derretirse.

David Berardo, estudiante de doctorado en astrofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.) explicó que el truco funciona gracias a las ondas estacionarias. Estas son aquellas que se forman por la interferencia de dos ondas del mismo tipo que avanzan en sentido contrario.

Añade que para calcular la velocidad de la luz —con una precisión del 98 %— basta con medir la distancia entre los puntos calentados en la superficie del chocolate (6 centímetros). Posteriormente hay que duplicar ese valor para obtener la longitud de onda y multiplicar el resultado por la frecuencia del microondas (2450 Megahercios o 2.450.000.000 ondulaciones por segundo), un dato que se indica en la parte anterior del aparato.

De esta manera, obtuvo 2,95 x 10^8 metros por segundo (m/s), un valor efectivamente cercano a los 3 x 10^8 m/s, el valor aproximando a la velocidad la luz. En la física moderna, esta constante se atribuye a la propagación en el vacío de toda radiación electromagnética, incluida la luz visible, según reporta el medio RT.

You can measure the speed of light at home using just a microwave and a bar of chocolate! pic.twitter.com/9kyZM45uNY

— David Berardo (@CentrlPotential) September 20, 2020