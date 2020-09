Paris Hilton confesó que cinco hombres abusaron de ella emocional, verbal o físicamente

This is Paris es el documental protagonizado por Paris Hilton que se estrenará este lunes en YouTube Premium. El proyecto nació con el afán de mostrar a ese personaje que terminó ocultando la verdadera realidad de la heredera del gran emporio hotelero.

Dentro de este documental Paris habla de los pasajes más oscuros que tuvo recorrer en su vida, empezando desde su etapa escolar. Esta producción devela una imagen muy distinta a la chica “cool”, a la “reina de la noche”.

Según Paris, todo este tiempo había evitado revelar esos sombríos detalles de su existencia porque temía “lastimar” su “marca”, pero se dio cuenta que era urgente un cambio.

“Algunas partes son muy traumáticas o difíciles en mi vida y quiero poder contar mi historia para que la gente pueda entenderme y también comprenderse a sí misma”, señaló.

Paris relató su amargo paso por escuelas de educación emocional, que posteriormente se vieron opacadas por las relaciones abusivas que enfrentó. En el documental, Hilton reveló que cinco hombres abusaron, individualmente, de ella emocional, verbal o físicamente.

“Quería tanto el amor que estaba dispuesta a aceptar que me golpearan, gritaran o estrangularan … muchas cosas”, confesó la estrella.

Video sexual

Sin duda uno de los grandes golpes en la vida de Paris fue la difusión de su video íntimo junto a Rick Salomon. “Fue como ser violada electrónicamente”, aseguró.

“Cada vez que tengo un nuevo novio, consigo una computadora completamente nueva porque siempre entran o me gritan y me amenazan, ‘Dame tu contraseña ahora’. Una noche estaba con uno de mis ex novios y tuvimos una gran pelea. Estaba en mi computadora ignorándolo porque me sentía realmente incómoda, y él simplemente me la quitó y la tiró al piso” comentó su desconfianza producto de sus exparejas

El documental “This is Paris” estará disponible a partir del 14 de septiembre en el canal de Youtube de Paris Hilton.

