Las cuentas de Miguel Bosé desaparecieron de las redes sociales, aquí el motivo

Les dejamos el Comunicado Oficial de Ocesa Seitrack, donde informa que fue Miguel Bosé, quien voluntariamente decidió cerrar momentáneamente sus redes sociales. Desde Argentina, el sabe que después del tiempo que el crea conveniente, lo estaremos esperando. Besos argentinos 😘🇦🇷 #siempreconbose #MB