No habrá más scooby galletas: falleció el creador de Scooby-Doo

Scooby Doo y su pandilla están de luto. Joe Ruby quien creó a este perro parlante, junto con Ken Spears, murió este miércoles 26 de agosto a la edad de 87 años.

De acuerdo a un reporte de Variety, la muerte del ejecutivo y guionista fue por causas naturales en Westlake Village, California.

Ruby, junto con Spears, fueron parte importante de Hanna-Barbera y además de “Scooby-Doo, Where are you?". Ellos crearon otros shows como “Dynomutt” y “Jabberjaw”, conocidos en nuestra región como “Dinamita, El Perro Maravilla” y “Mandibulín”.

Joe Ruby / Internet

Joe Ruby se destacó también como un gran fan de los cómics y llegó a trabajar con Jack Kirby en varias ocasiones. Su nieto, Benjamin Ruby, comentó a Variety que su abuelo nunca dejo de escribir y seguir creando a pesar del paso del tiempo.

Alma de la serie junto con su inseparable socio Ken Spears –actualmente de 82 años–, Scooby-Doo se estrenó originalmente en 1969. Hubieron varias versiones de la pandilla investigadora y en los años 2000 hubieron dos películas de live action dirigidas por Raja Gosnell que tuvieon un buen recibimiento de taquilla: Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos.

