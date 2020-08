The Batman: revelan el primer misterio que dejó el impactante tráiler, ¿te diste cuenta?

DC Fandome dejó con la boca abierta a todos los seguidores de las historietas. No solo el anunció de Justice League Snyder Cut, La Mujer Maravilla 1984, Escuadrón Suicida 2 fueron las mejores noticias. El tan esperado tráiler de The Batman impactó, sobretodo por el papel de Robert Pattison.

Dentro del “oscuro” tráiler, acompañado de un tema de Nirvana, se observa un mensaje codificado de The Riddler. Este escrito aparece por solo unos segundos en el primer avance de la cinta.

Fue el usuario Andrew Lane el primero que puso el lápiz contra el papel a causa del acertijo, el cual fue presentado en el interior de una carta.

Un lado de la carta parece preguntar "¿que hace un mentiroso cuando está muerto?", mientras que el lado opuesto desafía al recipiente a descifrar una serie de símbolos codificados.

"Permanece mintiendo" es la respuesta, en inglés siendo una broma mórbida, de acuerdo al fan que trabajó para romper este código. Lane compartió su metodología bajo el tweet original, explicando cómo analizó los símbolos para encontrar algunos recurrentes y entonces comenzó a substituir aquellos con las letras usadas más comúnmente.

In the new #TheBatmanTrailer, the Riddler leaves a card with the question “What does a liar do when he’s dead?” I could just solve it like a riddle (and did), but it’s a good opportunity to show how to solve a puzzle by brute force, so you’re sure of the answer. Here goes. (1/12) pic.twitter.com/sHveBmU2Pt

— Mike Selinker (@mikeselinker) August 23, 2020