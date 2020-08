Roberto “Straight” Guallichico: la importancia de realizar competencias de videojuegos en Ecuador

Imagínate que el videojuego que siempre te ha gustado te permita conocer otros países, hacer amigos de diferentes naciones y, que, además, te paguen por jugarlo por horas y horas al día. Al parecer suena como un sueño de fantasía que cualquier adolescente quisiera conseguir.

A pesar de lo que comúnmente se piensa: ese joven está perdiendo el tiempo, el ser jugador profesional de videojuegos conlleva paciencia, dedicación y años de práctica. Roberto Guallichico, más conocido como “Straight”, nos contó la importancia de tener competencias en Ecuador para el desarrollo de futuros gamers y, de igual manera, como fue su camino hasta llegar a pertenecer al equipo Infinity.

¿Cuándo empezó tu pasión por el mundo de los videojuegos?

Como todo adolescente promedio los videojuegos, consolas o PC, jugaron un papel importante durante la pubertad. A partir de los 14 años, Straight, se inmiscuyó en el mundo de League of Legends.

“Desde los 14 años comencé a jugar más, la razón fue un grupo de amigos que compartían esta pasión y precisamente un primo fue quien me lo presentó. En un principio, comencé a jugar solo y empecé a retarme hasta dónde puedo llegar”.

Un año le tardó a Straight subir de bronce a diamante. En ese lapso de tiempo de igual manera conoció equipos de League of Legends en el país. El Campus Party fue la primera experiencia en un torneo de videojuegos.

“Desde que comencé a ganar competencia me di cuenta que los videojuegos era lo mío. Durante tres años solo me dedique a torneos nacionales. Fue en los últimos meses de mis 16 años que encontré, en redes sociales, a un equipo que buscaba un integrante para la línea de TOP en LoL”, indica.

“Esta experiencia me permitió compartir con jugadores de otros países, a pesar que no se pudo clasificar”. Straight cataloga este lapso como un punto que sirvió de impulso a la ahora de ser un jugador profesional

De la mano del equipo Space, Roberto tuvo la oportunidad de viajar a Guadalajara. En esta oportunidad experimentó vivir dentro de una Gaming House. Tras su excelente desempeño, tiempo después, fue contratado por Infinity.

Infinity compite en diversos deportes electrónicos a nivel latinoamericano e internacional. Es una organización costarricense de juegos múltiples fundada en 2009. Ingresaron a la escena de League of Legends en 2014. Su nombre fue previamente estilizado InFinity eSports . El equipo actualmente compite bajo el nombre de Gillette Infinity debido a un acuerdo.

¿Por qué Straight?

Antes mi nick name era Nicos. Decidí cambiarlo tras visualizar la cinta Straight Outta Compton y opté por usar este título de la cinta. Ya que este nombre estaba ocupado terminé solo usando el fragmento Straight. Debido a este seudónimo se han generado especulaciones de su origen, nos explica.

Mucho piensan que significa derecho, otros por la conjugación en inglés piensan que quiere decir “soy heterosexual”. Pero Roberto nos resalta que su origen es más bien simple y por el fanatismo a una película, más no guarda otro significado.

Estudiar o ser jugador profesional, ¿cuándo solucionaste este dilema?

Me llegó una oferta de Predators (serie A) para ser suplente de la línea de TOP. Esta oportunidad no la debo dejar pasar, dije. En ese momento tenía un cupo en la Universidad Central del Ecuador. Estudie por un lapso de dos semanas y me di cuenta que no es mi sueño, ahí me enfoque en ser un gamer profesional.

Una vez que firme con Predators viaje nuevamente a México. En su estancia en el país azteca, Roberto fue contactado por su exequipo, Pixel, donde lo solicitaban para su línea ya tradicional.

En este momento comenzó a despuntar mi carrera, a tal punto de subir a serie A con este equipo. La experiencia es única, añade.

¿Por qué es importante realizar competencias de videojuegos, como lo está realizando Celerity?

Siento que el país no ha dado las herramientas para que la gente desarrolle y compita a un buen nivel. Los torneos que está realizando Celerity se transforma en las herramientas para motivar a la gente.

Aprecio que a Ecuador le falta un tiempo de aproximadamente dos años para lograr competir con Colombia y Perú. Nuestro país empezó tarde con el desarrollo de ligas y esta es una carrera que debemos alcanzar y ahí comenzar a disputar torneos. Es un proceso largo, pero tarde o temprano existirá equipos para medirse contra naciones más fuertes como lo es México.

Se necesita que las empresas vayan madurando para entender cómo funciona un equipo de e-sports. Esto quiere decir: mejorar salarios, sponsor y demás. Por el momento, existe muchas falencias en el control de equipos en nuestro país.

La empresa debe ser más profesional, cuando vaya madurando el trato permitirá que jugadores internacionales vengan a jugar a nuestra liga, y de esta manera darle connotación a nuestro país. Pero, para ello debe pasar mucho tiempo.

¿Qué te parece el campeonato Celerity desarrollado en Ecuador?

Desde la primera edición del torneo Celerity (2017) que participe se puede decir que existieron algunos errores en la manera de coordinar los torneos y precisamente estas falencias se han ido puliendo para dar la mejor experiencia a sus concursantes.

Roberto lo cataloga como un evento bastante grande: con premios, sponsors y demás. El evento desarrollado en 2019 mostró un potencial importante, resaltó

Ciento que es un gran incentivo por parte de Celerity. Este torneo con las ligas que se están desarrollando permiten construir un camino para un futuro de gamers en Ecuador, acota.

¿Qué se necesita para ser gamer profesional?

El juego es bastante interesante. La ruptura para ser una gamer profesional radica en la importancia de entender y que tus padres lo hagan que a partir de esto vas a ganar dinero y cumplir tus sueños.

Después, es un trabajo bastante demandante donde estas expuesto a largas jornadas de estrés. Si haces algo por mucho tiempo se va a volver pesado. Es muy importante destinar momentos para despejar la mente.

Roberto generalmente esta sometido a horarios justos. En esos momentos libres aprovecha hacer cosas que le gusta, en su caso es comer en varios restaurantes y hacer ejercicio.

Entre semana te dedicas a jugar solo (practicar) y con suequipo. El fin de semana se compite y generalmente los días libres son los lunes donde prácticamente tratas de hacer otras labores o actividades, comentó

Aun así, un lunes es complicado para hacer actividades de distracción. Debido a que centros o espacios están cerrados como lo son parques de diversiones, cines, restaurantes, etc.

Roberto destaca que en el momento de competir tiene una cábala, la cual es mantenerse sereno, tranquilo, antes de su juego. “Me gusta desayunar bien, me gusta correr un poco, me gusta estar tranquilo”, agrega.

El consejo para jugador amateur y para quienes buscan ser profesionales.

El juego es muy mental. Depende más de como aguantas las derrotas. Siento que a veces las personas se ciegan echando la culpa a terceros; debes de dejar eso de lado. "Es jugar para ti y para tu equipo, con un fin común: ganar”, destaca Straight.

Cataloga que en Ecuador se piensa en mejorar uno solo pero no en equipo. Se debe controlar eso y la humildad debe ser el factor para crecer a la par, porque puedes aprender y enseñar.

Intentar y practicar son las bases fundamentales para desarrollar ese potencial en el juego, lo más importante es divertirse y enfocarte en cuales son tus fortalezas.