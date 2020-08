Hackers robaron cientos de fotos privadas de Meghan y Harry

En el libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making f a Modern Royal Family se reveló que la pareja fue víctima de una atraco informático hace dos años. En ello se lograron robar cientos de fotografías de los exmiembros de la familia real.

El texto escrito por Moiid Sacobie y Carolyn Durand se revela la forma en que su intimidad fue usurpada en septiembre de 2018. Gran parte de estas fotografías fueron ventiladas en Tumblr días después.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que esto significa una llamada de atención a la seguridad manejada por la realeza. Los hackers, por su parte, tuvieron acceso a una cuenta configurada para guardar el álbum fotográfico de la boda de Meghan y Harry.

“El 12 de septiembre de 2018, un programador de computadoras con sede en Rusia logró piratear una cuenta de almacenamiento en la nube en línea que contenía más de doscientas fotos invisibles de Harry y Meghan que habían sido tomadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski”, se lee en el libro Finding Freedom.

Según el medio Daily Mail, existen fotografías de la pareja y también de la Reina Isabel II. En las imágenes, tanto Meghan como Harry, comparten momentos entrañables durante el día de su compromiso y también de su boda.

Para Meghan y el príncipe Harry también significó un peligro latente de su intimidad aunque sólo se publicaron un parte de las fotografías robadas. “(Estuvieron) alarmados al escuchar que era tan fácil obtener archivos tan personales de ellos”, confesó la misma fuente a Omid Scobie y Carolyn Durand.

Lubomirski (fotógrafo) informó en junio del 2019 que piratas informáticos tuvieron acceso a su computadora, cuando también se encontraron imágenes de la pareja real.

