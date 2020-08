La exorbitante cifra que le ofreció Pablo Escobar a Quico para que actúe en una fiesta

Carlos Villagrán, popular por darle vida al personaje Quico dentro de la serie “El Chavo del 8”, reveló detalles de su carrera. Entre esas historias habló de su experiencia cercana a Pablo Escobar.

Villagrán indicó que la oferta era una fuerte suma de dinero que incluía amenizar la fiesta de cumpleaños de la hija del capo de la droga. Fue durante su estancia en Colombia, para su actuación dentro de un circo, cuando tuvo este contacto con Pablo Escobar.

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen: ‘Hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodistas", relató a la cadena América TV.

"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron; ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares", anunció.

Quico usó de excusa que su contrato laboral le impedía hacer presentaciones ajenas para evitar participar de la fiesta de la hija de uno de los capos de la droga.

“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, contó Carlos Villagrán.

Una de las grandes revelaciones fue al aclarar que el resto del elenco de El Chavo del 8 si participó en fiestas para Pablo Escobar.

