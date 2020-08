La razón del porqué se dejó de transmitir el Chavo del 8, El Chapulín Colorado y otros programas de Chespirito

Una disputa entre Televisa, dueña de los derechos del programa, y la familia de Gómez Bolaños, quien es propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes, habría provocado que ‘Chespirito’ salga del aire a nivel mundial.

Televisa, hasta la fecha, no se ha pronunciado al respeto. Sin embargo, tras la decisión programas como: El Chavo del 8, Chapulín Colorado, el doctor Chapatín, entre otros dejaron de trasmitirse en cerca de 20 países.

Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’ fue quien dio a conocer la noticia a través de la plataforma Twitter. La decisión se tomó contras la voluntad de la familia del creador del contenido.

Después de 50 años, la televisión no tendrá los episodios del humorista y comediante Roberto Gómez Bolaños. Dentro de la cultura popular mexicana sus personajes se volvieron emblemáticos.

Reacciones

Florinda Meza, viuda de Bolaños, señaló que dejar de transmitir el programa 'Chespirito' es una agresión hacia al gente debido a que ahora más que nunca se necesita diversión.

¿Qué opino que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver por que inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una gran agresión hacia la gente.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, escribió en Twitter la hija del comediante.

