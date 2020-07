El trágico final del asesino de Mónica Spear, Miss Venezuela 2004, dentro de la cárcel

El asesinato de la actriz y Miss Venezuela 2004, Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry, conmocionó a la región por la brutalidad en la que se dieron los hechos. El asesino de la pareja, Gerardo José Contreras Álvarez, alias el Gato, fue sentenciado a 26 años de prisión y recién se conoció su trágico deceso.

"El Gato" fue trasladado al estado de Bolívar por mala conducta y se conoció que falleció el pasado 13 de junio en la cárcel de El Dorado, a causa de una tuberculosis.

La información fue confirmada en redes sociales por el periodista Deivis Ramírez, coautor del libro Capítulo final: El homicidio de Mónica Spear, donde se narra la historia de los últimos minutos de vida de la actriz.

El periodista contó que "El Gato" fue trasladado anteriormente de la cárcel de El Rodeo al penal de Tocuyito en Carabobo por mala conducta. Después por la misma razón, lo llevaron al estado de Bolívar.

En ese lugar presentó un cuadro clínico de afección pulmonar severa, por lo que fue atendido por el personal médico, sin embargo, se complicó y falleció.

Antes de morir, el asesino de Mónica Spear y su esposo confesó que no se arrepiente del crimen cometido en una autopista del país. "Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella … no me arrepiento" y "sé que algún día voy a salir de aquí", declaró Contreras desde su celda a los autores de un libro que relata cómo fue el hecho que costó la vida de Mónica Spear.

#ÚltimaHora Asesino de Mónica Spear, Gerardo José Contreras Álvarez, alias “El Gato”, murió el pasado 13 de Julio de este año en la cárcel de El Dorado, estado Bolívar, tras padecer Tuberculosis. 1/3 pic.twitter.com/UXUacgABTk — DeivisRamírezMiranda (@deivisramirez) July 24, 2020

Según detallaron medios locales, el robo a la actriz y su familia terminó en homicidio. La hija de ellos, Maya Berry Spear, también resultó herida con un impacto de bala en su pierna. La pequeña se salvó porque Mónica la protegió con su cuerpo. Ahora la menor vive con su abuelo materno, Rafael Spear, en la ciudad de Orlando en Estados Unidos.

