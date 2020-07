Anatomía de Grey: coronavirus aparecerá en la temporada 17, ¿será el final de la serie?

Krista Vernoff, productora ejecutiva de Anatomía de Grey, ha confesado a Entertainment Weekly que los guionistas están trabajando para incluir la pandemia en las tramas de la temporada 17 de la serie.

"No es posible ser una serie médica de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas", aseguró.

¿Cómo realizarán la serie?

Vernoff confesó que los guionistas ya han comenzado a documentarse y para ello se han reunido con médicos reales. Agregó, que los testimonios han sido desoladores.

"Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y por lo general son más divertidas. Este año lo hemos sentido más como una terapia", explicó.

La productora ejecutiva del longevo drama médico de ABC añadió que escuchar estos testimonios ha sido realmente doloroso y por ello "siento que nuestra serie tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de esas historias".

¿Será el final de la serie?

La temporada 16 vio la repentina salida de uno de sus personajes más longevos en la serie, Álex Karev. Por esa razón, Giacomo Gianniotti (actor de la serie) reveló que la siguiente temporada servirá como cierre de la producción.

Hablando con US Weekly el actor dice "estar bastante seguro" de que 'Anatomía de Grey' llegará a su fin con la temporada número 17. "En este momento solo tenemos una temporada más confirmada y me siento bastante seguro de que será el final por las conversaciones que he tenido con la gente" ha declarado Gianniotti.

De momento y hace un par de meses la presidenta de ABC Entretenimiento, Karey Burke, declaraba que la serie en realidad seguiría siempre que Ellen Pompeo quisiese, pues "'Anatomía de Grey' vivirá tanto como Ellen esté interesada en interpretar a Meredith Grey".

Y tú, ¿crees que cerrar con el episodio de la pandemia será el broche de oro para una serie que ha cautivado por años a los televidentes en el mundo?

