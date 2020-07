Torneo E-Sports Celerity, un espacio para el futuro gamer del Ecuador

El avance de la tecnología ha permitido que muchas industrias crezcan a la par y, precisamente, en los últimos años un fenómeno ha convocado a millones de personas. La industria de los videojuegos ya se posiciona por encima del cine o la música a nivel global y por ello especializarse, formarse y competir dentro de esta área es fundamental.

Sea para jugar, transmitir en vivo o interactuar con la reacción de otros jugadores, la masividad es indiscutible en todas las plataformas existentes, unas más que otras. Por esta razón Celerity creó una iniciativa que va más allá de lo comercial o de tener réditos económicos; buscan la profesionalización de los gamers ecuatorianos.

Antes de hablar de la importancia de este hito, que se enlaza con la cuarta edición del torneo Celerity, debemos conocer qué son los E-Sports y el porqué de su importancia.

Los E-Sports o deportes electrónicos vienen haciéndose cada vez más conocidos desde antes del 2000, pero para no caer en una cronología a través del tiempo no situaremos en 2015 donde escenarios competitivos multijugador tuvo su auge por no decir que fueron imparables.

Torneo E-Sports Celerity / Cortesía

Títulos como League of Legends, Counter-Strike y Dota fueron referentes, que incluso hasta ahora se mantienen vigentes y han logrado cosechar millones de dólares y seguidores. Durante el 2019, este mercado generó ingresos de USD 325 millones y la audiencia global de los deportes electrónicos fue de 226 millones de personas, según las estadísticas en Newzoo.

El 2020 tuvo un imprevisto que ha puesto en jaque a las competencias de E-Sports, y el torneo en Ecuador organizado por Celerity no fue la excepción. Sin embargo, Annelie Köc, gerente nacional de mercadeo de PuntoNet, dijo que pese a la coyuntura este año no se dejará a los gamers sin su torneo.

Annelie Köc, gerente nacional de mercadeo de PuntoNet / Cortesía

Köck mencionó que este año Celerity firmó un convenio con la Electronic Sports League (ESL), que es la organización más grande del mundo de eventos competitivos.

El Torneo E-Sports Celerity se ha posicionado como el número uno de Ecuador, cuenta con una gran organización y competencias impecables, se ha entregado premios que han superado los USD 60 000; este año incluye premios de un total de USD 45 mil y varias sorpresas para el futuro de los competidores.

Este torneo, nos explica Köck, llega a su cuarta edición. La competencia es ideal para los jugadores que buscan crecer y conseguir esta profesionalización tan deseada. Pese a que en otros países como China, Japón y Estados Unidos están muy avanzados y concentran el mayor número de jugadores, esto no descarta que Ecuador y sus jugadores ganen nivel y puedan, en algún momento, llegar a competir y ganar torneos a nivel mundial, comentó Köck.

"El torneo E-Sports Celerity es un espacio competitivo con lineamientos y procesos internacionales que permite al jugador sumergirse en un ambiente de los deportes en línea que viven competidores profesionales alrededor del mundo", agregó.

Celerity (Puntonet), pioneros en Ecuador

"Somos el primer proveedor de Telecomunicaciones que ha estrenado canales oficiales de gaming como Twich o su espacio dentro de la plataforma de la ESL", acota.

"Hemos hecho visible algo tan grande pero tan desconocido dentro de nuestro país, hemos abierto puertas para que marcas nacionales e internacionales vean el potencial de los jugadores Ecuatorianos y vean una oportunidad en el gaming", añade Köck.

Nunca olvidamos la común reacción de los jugadores antes de su premiación solicitando que esperemos que vengan sus familiares para que vean con sus ojos que su esfuerzo de cientos de horas en su habitación jugado había dado frutos y demostrarles que ser exitoso jugando videojuegos si es posible.

Torneo E-Sports Celerity, ediciones pasadas / Cortesía

La acogida que ha tenido este torneo se ha evidenciado con el número de e-mails de usuarios preguntando sobre la agenda de competencias o instalación de arenas. Köck, destaca que las empresas que se sumen para brindar apoyo, ya sea en preparación, equipos, espacios de formación y demás, se unen a un proyecto que tiene un espectacular futuro por delante.

A diferencia de otros eventos, los eventos de Celerity son dirigidos a un segmento 100% gamer, donde los jugadores y asistentes son parte del entorno de los E-Sports y todos pueden demostrar sus habilidades gamer

Actualmente , Celerity ha incorporado a su propio team de organizadores y su primer presentador gamer, quien ganó la licitación entre decenas de aspirantes con el cual se mantiene una comunicación más fluida entre la marca y los amantes de los videojuegos en Ecuador.

Datos sobre torneo E-Sports Celerity

Base de datos de gamers que han asistido a los eventos : 12.000 Promedio de asistentes al Torneo E-Sports Celerity al año: 2500 Promedio de asistentes Arena Gamers Celerity al año : 1600 Promedio de jugadores al año que compiten en eliminatorias: 9.000 ( 1200 equipos ) Alcance promedio anual en redes sociales 522.000 Visitas en web durante el torneo 20.000

Premios 2020

Torneo en línea eliminatorias (9 equipos premiados)

USD 100 en consumo en restaurantes

3 cajas de 60 unidades c/u PRINGLES 21gr

1 pack de 24 Monster

Finales Nacionales

Primer lugar

1 año de internet gratis de 100 megas (5 domicilios por cada juego)

USD 200 en órdenes de consumo por cada juego

Sessions pass por un año en Cinemark (5 ganadores por cada juego)

USD 1500 en efectivo por cada juego

5 medallas y 1 trofeo por cada juego

Segundo Lugar