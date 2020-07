¡Qué nostalgia! Confirman el regreso de “Beavis and Butt-Head”

La exitosa serie animada que triunfó durante los noventa en MTV, “Beavis and Butt-Head” regresará a la televisión por el canal Comedy Central. El contenido volverá con dos nuevas temporadas, las cuales estarán a cargo de Mike Judge.

“Estamos encantados de volver a trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts mientras duplicamos la animación para adultos en Comedy Central”, afirmó Chris McCarthy, presidente de entretenimiento juvenil de ViacomCBS.

“Parecía que era el momento adecuado para volverse estúpido de nuevo”, dijo Judge en un comunicado citado por Deadline.

Esta nueva versión mostrará al dúo entrando al nuevo mundo de la Generación Z. Comedy Central, agregó que se continuarán abordando problemas sociales tendencia de los medios y más.

Desde “Beavis and Butt-Head”, Judge ha creado otros exitosos programas y películas como “King of the Hill”, “Office Space” y “Silicon Valley”. El creador de “Beavis and Butt-Head” también colaborará con el canal para “desarrollar posibles spin-offs y otras nuevas series”.

Mike Judge -ecuatoriano-estadounidense- es un actor, animador, escritor, productor, director y músico. La serie, creada por el compatriota, influyó mucho en el lenguaje de la juventud estadounidense de los noventa. "Beavis and Butt-Head" comenzó como un corto animado.

En 1996, la serie fue adaptada en la película de dibujos animados Beavis and Butt-Head Do America. La compañía prefirió no adelantar una posible fecha de estreno para la primera temporada. El proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo.

