Por esta razón Bad Bunny fue escogido portada de la revista Rolling Stone

Bad Bunny, cantante de reguetón puertorriqueño, ha llevado este género musical a otro nivel. El artista se convirtió en el primer representante latino del género urbano en estar en la portada de Rolling Stone. Jason Fine, editor de la revista, indicó que durante mucho tiempo contemplaron la idea que el “Conejo malo” aparezca en su portada.

La decisión fue tomada después de presentar su producción discográfica, YHLQMDLG. “Él llegó a nuestras oficinas a presentarnos el nuevo disco y nos voló la cabeza. Ese día dijimos que sería la portada”, explicó Fine.

Bad Bunny saldrá en la edición en inglés y español, la cual estará a la venta en junio. El intérprete de “Yo Perreo Sola” aparece con una mascarilla, indumentaria prioritaria en medio de la pandemia del COVID-19.

Bad Bunny es portada de la revista Rolling Stone / Instagram

Durante la entrevista para una de las revista para relevantes en el género rock y del entretenimiento (Rolling Stone), Benito Martínez relató que durante el tiempo de encierro hace ejercicios en el gimnasio casero de la residencia. Además, confesó sobre su poco conocida relación con su novia.

La cuarentena y el 2020 se han transformado en esa catapulta para la fama del artista caribeño. Causó polémica con su video del tema “Yo Perreo Sola” cuando aparece vestida de mujer y después mostró una colaboración con el icono del género Don Omar.

Bad Bunny lanzó este 10 de mayo el disco, 'Las Que No Iban a Salir', en donde colaboran un grupo de artistas urbanos puertorriqueños, entre ellos, Don Omar, Yandel, Jhay Cortez y el dúo de Zion y Lennox.

Sobre su novia Berlingeri, el conejo reveló que la conoció en el 2017 mientas cenaba con su padre y su hermano en un restaurante de Puerto Rico. El artista de 26 años, en apenas un lustro de carreta musical ha dado vuelta a varias facetas del género urbano.

Antes de saltar a la fama, Martínez se presentaba en pequeños shows en San Juan y publicaba videos de sí mismo cantando en Instagram. También compartía temas en su cuenta de SoundCloud, donde consiguió éxito y apoyo muy rápido.

"Los que aun no entienden, algún día lo harán, el chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de tito y lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone, publicó el cantante"

“A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana!! y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán”, finalizó.

Para más noticias sobre Bad Bunny, revisa lo siguiente