Estrella de YouTube fallece en accidente automovilístico el día de su cumpleaños

El youtuber Corey La Barrie falleció en Los Ángeles el pasado domingo 10 de mayo. El fatal accidente de tránsito terminó con uno de sus amigos detenidos por asesinato, el tatuador Daniel Joseph Silva

El accidente que terminó con la vida del influencer ocurrió alrededor de las 21:30 del domingo. Corey conducía un McLaren 600LT 2020. El vehículo se salió de la carretera e impactó con una señal de tránsito y un árbol.

Dentro del automotor viajaban los dos, Barrie y Silva, el último de los dos trató de darse a la fuga a pie, pero los testigos en el lugar lo impidieron.

Corey La Barrie, youtuber, falleció en accidente de tránsito / Instagram

Ningún otro vehículo estuvo implicado en el accidente que terminó con la vida de Corey. Aunque el youtuber fue traslado a un hospital, perdió la vida poco después de llegar al centro de salud.

Silva, presunto responsable del accidente, fue señalado por sus amigos que fue visto bebiendo alcohol antes del choque. Se reveló, horas después del siniestro, que el tatuador iba manejando.

Oficiales de policía señalaron que tenía altos niveles de alcohol después de haber estado de fiesta a lo largo del día.

Corey La Barrie era conocido por realizar videos de bromas y retos divertidos. Acumulaba más de 44 millones de reproducciones y más de 300 mil suscriptores. El hermano del fallecido aseguró que el causante del deceso del youtuber fue por su amigo borracho.

“Todos merecen saber que mi hermano Corey falleció anoche en un accidente automovilístico con su amigo borracho conduciendo … esto es lo más difícil que he tenido que hacer. No sé cómo se supone que debo seguir sin ti. Te extraño tanto que esto ya no es justo”, escribió Jarrad (hermano) junto a una selfie.

Por su parte, la madre de Barrey señaló, a través de la misma red social, que le parece irreal y se siente abrumada por el dolor. El influencer, el 10 de mayo, cumplía 25 años.

