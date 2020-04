¡Diablos, señorita! Esto pagaba Madonna para quedar embarazada

Madonna, la “reina del pop”, siempre ha dado de que hablar. La cantante estadounidense, además de una carrera musical exitosa, su vida amorosa ha dado un tinte peculiar a su vida. Sus gustos han tenido cierta tendencia a los hombre de etnia negra.

Dennis "The Worm" Rodman, quien fuera pieza fundamental de aquel equipo de los Lakers causó causado polémica por sus declaraciones respecto a Madonna. Él reveló el valor que le habría ofrecido la cantante para que la embarazará.

Dennis "The Worm" Rodman / Getty Imágenes

La módica suma de USD 20 millones era el valor que proponía Madonna para que el atleta la embarazará. Así eran los deseos de la cantante en tener un hijo de raza negra.

"Ella me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares", declaró "The Worm" en entrevista para el programa The Breakfast Club.

La pareja, sí llegó a intimar, pero para mala suerte de Madonna no quedó embarazada del deportista.

Dennis Rodman de 58 años, mantuvo una corta relación con Madonna después de que su primer matrimonio se rompiera en 1993 y antes de casarse con la actriz Carmen Electra.

Ahlamalik Williams, actualmente es la pareja de Madonna. El joven de 26 años es parte de su cuerpo de baile y, sus cualidades, han bastado para conquistar a la reina del pop.

Los padres de Ahlamalik aceptan con mucho cariño la relación de su hijo con Madonna, y las hijas de ella ya lo tienen como un miembro más de la familia.

Ahlamalik Williams, actualmente es la pareja de Madonna / Instagram

