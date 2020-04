¡Para los amantes del rock! Conciertos de Pink Floyd gratis, conoce dónde verlos

El ícono del rock psicodélico, la banda británica que sigue rompiendo esquemas dentro de la palestra de la música, ahora vuelve a convocar a sus millones de fans, con el propósito de recaudar fondos para el duro impacto sanitario a causa del coronavirus. Pink Floyd lanzó una serie de conciertos en vivo.

Hasta el momento se encuentran disponibles “Pulse” de 1995 y “Live At Pompeii” de 1972. Este último es uno de los conciertos más recordados de la banda, en ella se muestra a Pink Floyd en el anfiteatro romano en Pompeya, Italia.

La dirección del concierto en vivo corrió a cargo de Adrian Maben, para disfrutar a Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason interpretar sus míticos temas “Careful With That Axe, Eugene”, “A Saucerful Of Secrets”, “One Of These Days”, “Set The Controls For The Heart Of The Sun” y “Echoes”.

Estos no son los únicos, cada semana la banda liberará un concierto ofrecido entre la década de los 80 y 90.

Lastimosamente el espectacular reencuentro ocurrido en 2005 no estará disponible en el canal de YouTube de Pink Floyd, lugar donde puede disfrutar de los títulos antes mencionados.

Pink Floyd es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo.

Sus ventas sobrepasan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, 97,5 millones de ellos solamente en los Estados Unidos.

En la actualidad, Pink Floyd se ha convertido en un grupo musical de culto que suma millones de fieles adeptos a su música alrededor del mundo.

Mira uno de sus conciertos a continuación

