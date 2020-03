¡Justo en el corazón! La historia detrás de la canción “René” de Residente

View this post on Instagram

Esto es un screen shot de mi twitter en el 2011. Ese año hice la gira mas grande de mi carrera. Tocamos 110 conciertos en un año. Quiero que sepan que este tema lo escribí hace dos años y medio mas o menos. Lo quise sacar cuando yo estuviera listo. Estamos bien ahora 😊 Gracias por conectar con este tema, me siento abrazado por ustedes. #René This is a tweet from 2011, while I was on my biggest tour to date. “I miss my island, my family, the beach, playing baseball, eating picadillo, the sun, iced coconut, the 7550822, and my friends”