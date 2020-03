Guns N’ Roses en Ecuador: exigencias, entradas disponibles y entrega de boletos

Faltan pocos días para que Quito se ponga a rockear con una de las bandas más importantes de este género musical: Guns N’ Roses. El próximo sábado 21 de marzo la banda estadounidense de hard rock se presentará en el estadio Olímpico Atahualpa.

El “Coloso del Batán” albergará a un estimado de 34 000 asistentes que corearán temas clásicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, Don't Cry y Paradise City.

Guns N" Roses se presenta en Quito el próximo 21 de marzo / Getty Images

Exigencias

Ramón Larrea, director One Entertaiment, señaló que es una banda ordenada y sumamente puntual. "El concierto durará 2h 30 minutos" y, acotó, que no han existido cosas extravagantes por parte de las estrellas del rock.

"Tendrán dos proteínas en cada comida, consumirán poco carbohidrato y tendrán abundancia de frutas y líquidos. La presencia de bebidas alcohólicas será muy poco”.

Armado del escenario

El 09 de marzo, se empieza el armado del escenario en el estadio olímpico Atahualpa. “Esta será una estructura que nunca se ha visto en Quito (Ecuador)”.

El jueves 05 de marzo se tendrá el número definitivo, que irá impregnado en el ticket final (el cual se usará para ingresar al concierto).

Con este número se comenzará la impresión de los ticket – lo cual tardará cinco días – y de esta manera de procederá con el canje de los boletos comprados en pre-venta.

Entradas disponibles

“Hasta la fecha se han vendido más de 22 000 entradas, y según el número va en aumento”.

Ya hemos agotado preferencial, al menos en la página web (joinnus.com.ec), y por el canal físico se cuenta con algunas pocas (Western Union). Si nos queda todavía entradas, está a la venta a un 77 % de boletos

Existen aún unas 7 000 disponibles en todas las localidades, menos preferencial. Recordar que las entradas se están vendiendo de manera física en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Canje

El mecanismo de canje será en el Estadio Olímpico Atahualpa y se asignarán fechas por zona. Al final existirán fechas extraordinarias. Los canjes de provincia se harán en los últimos dos días.

Respecto a la fecha de llegada y lugar de hospedaje, esto no fue revelado. Los tres miembros principales serán ubicados en el camerino norte y tendrán servicio de catering y un gimnasio. Además, la calle aledaña a este sector se va a cerrar (José Correa), donde se construirá una mini ciudadela donde estarán producción y encargados del armado de la estructura.

Seguridad

Existirá un dispositivo de seguridad con el apoyo de la Municipalidad de Quito y la Policía Nacional.

"Esta vez, podría ser, que estén dispuestos a hacer una conferencia de prensa o un Meet & greet. Sería por primera vez en sus conciertos en América Latina", finalizó Ramón Larrea, director One Entertaiment.