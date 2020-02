Revelan situación de Joaquín Sabina tras su operación

El hospital Ruber Internacional de Madrid dio a conocer el primer parte médico de Joaquín Sabina. El músico fue operado luego de sufrir una aparatosa caída de un escenario en la capital de España.

“Fue intervenido quirúrgicamente para la realización de una evacuación de un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho. Su situación es estable”, señala el parte.

Al momento, Sabina se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivos. El cantante, también, presenta traumatismo de su hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico. El próximo parte médico se dará a conocer en 24 horas.

Su portavoz aseguró, previo al parte, que el artista fue intervenido quirúrgicamente por la presencia de un pequeño coágulo. El accidente de Sabina ocurrió este miércoles, fecha de su cumpleaños número 71.

Detalles de la caída

El cantante español cayó de una altura de dos metros, en el espacio entre el escenario y el público. Debido a las lesiones del artista, el concierto fue cancelado.

En una silla de ruedas empujado por Serrat se disculpó y explicó que el concierto sería cancelado. Y tuvo ánimo para bromear: “estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”.