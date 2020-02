Joaquín Sabina sufrió derrame cerebral tras caída en concierto

Durante una presentación musical, el cantante español Joaquín Sabina sufrió una estrepitosa caída. Este jueves, el músico fue operado de urgencia debido a un hematoma intracranial y un derrame cerebral debido a la caída.

El portavoz de la estrella señaló que su estado “no era grave”, que todo ha salido “muy bien”. Sabina permanecerá 48 horas en observación debido a su operación.

Desde dos metros se cayó el cantante de 71 años. El incidente ocurrió alrededor de las 21:15 (horario España). Su promotora señaló que no fue un desmayó, sino una caída a causa de un foco que lo habría cegado y perdió rumbo en el escenario.

Sabina, a pesar del fuerte golpe y presentar dolor en su hombro-en primera instancia- salió para despedirse del público y pedir disculpas por la cancelación.

“Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”. La caída ocurrió entre canción y canción, después de que Serrat cantase “Mis amigos” y ofreciese un discurso sobre la amistad.

Sabina, además, invitó a que acudan a su nuevo concierto e instó a los asistentes a que no boten sus entradas ya que serán validas para esa fecha: 22 de mayo.

Anteriores accidentes

En 2014, el interprete de '19 días y 500 noches' sufrió fuertes dolores de estómago durante un concierto en el WiZink Center. Aunque en un primer momento había afirmado que sufrió una crisis de pánico.

Mientras que en 2018, dentro de su gira “Lo niego todo” una disfonía aguda lo dejó “mudo” y obligó a cancelar los cuatro conciertos restantes de la gira.

La endeble salud de hierro de Sabina ha sido noticia en muchas más ocasiones, especialmente cuando fue víctima de un derrame cerebral en 2001 del que se recuperó.