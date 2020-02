Obra de teatro “Rabia”: una historia más fuerte, más envolvente.

View this post on Instagram

Una de las cosas que más me gustan al montar una obra en vivo es el desarrollo orgánico que te permite tener cada puesta en escena. El cambio de un espacio afecta la atmósfera, así como el cambio de uno o varios actores altera el ADN de la obra en sí. Con RABIA, cada versión me ha hecho explorar aspectos nuevos. En la puesta en escena actual, en particular, estoy muy contento con el camino que ha tomado la relación entre Alvaro y Rosa: desde que hicimos el primer casting con Diego Ulloa me di cuenta que ahí tenía un elemento que no había desarrollado antes, y que ahora juega con mucha fuerza. Este es un Alvaro más joven, más “amigo” de Rosa (desde la infancia), aparentemente más inofensivo, lo cual hace su desarrollo mucho más interesante y complejo. Diego Ulloa ha explorado aspectos de Álvaro que yo no conocía, y eso ha enriquecido a la obra mucho. Hoy noche continuamos con funciones… ¡les esperamos!