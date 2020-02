Vocalista de Megadeth está curado del cáncer de garganta

El fundador, guitarrista, vocalista y principal compositor de la banda de thrash metal Megadeth informó que está curado del cáncer de garganta. El diagnostico para este mítico artista llegó el pasado junio del 2019 lo cual lo llevó a retirarse de los escenarios.

El tratamiento al que se sometió Dave Mustaine estaba fijado en tiempos exactos, luego de 51 terapias de radiación y nueve sesiones de quimioterapia, finalmente el artista anunció que esta libre de esta dolencia.

“El 16 de octubre fui a ver al médico y me dijo: estás libre de cáncer”, dijo el artista durante un show de Megadeth en el SSE Wembley Arena en Inglaterra.

Su reacción al enterarse que tiene cáncer

“Fui al médico y me dijo: ‘Dave, tienes cáncer’. Y me dije ‘maldición, tengo cáncer’. Estaba muy shockeado. Al principio pensé: ‘¿Estoy asustado?’ No, ‘estoy enojado’”, relató.

Por esta razón y para seguir las recomendaciones médicas, la banda suspendió la producción del álbum y canceló algunos shows que tenía programados. El artista afirmó que su familia, su trabajo y sus seguidores fueron esenciales en su proceso de recuperación.

“Cada día pensaba ‘no puedo no tocar de nuevo’, así que rezaría. Pensé en ustedes, pensé en mi familia”.

Ahora que Dave Mustaine se ha recuperado del cáncer de garganta, solo resta esperar que de noticias sobre el próximo paso de Megadeth, pues no tocar de nuevo era una de las mayores preocupaciones para el artista.

Cristianismo

Mustaine comenzó a centrarse en su fe cristiana de manera más directa al asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

Al encontrar que las reuniones en realidad le obstaculizaron más en su avance de la sobriedad y la espiritualidad, Mustaine dejó de asistir y comenzó a centrarse en el cristianismo por su propia cuenta hasta volverse más comprometido con él.