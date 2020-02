Oscar 2020: ¿se revelaron los ganadores del domingo 09 de febrero?

¡Los premios de la Academia están a la vuelta de la esquina! Una reciente publicación generó controversia sobre la gala de los Oscar ha celebrarse este domingo 09 de febrero en el Teatro Dolby de los Ángeles, Estados Unidos.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tuiteó este lunes por error una imagen de sus propias predicciones de los Oscar, generando todo tipo de comentarios en Twitter.

Según esta publicación – que fue borrada tiempo después- se pronostica que “Parasite” triunfaría como Mejor Película. Además, Sam Mendes como Mejor Director, Brad Pitt como Mejor Actor de Reparto y "Klaus" como Mejor Película Animada.

La Academia se disculpó durante la noche y señaló sus debidas disculpas a todos su fanáticos. “Un breve problema en Twitter hizo que algunas de sus elecciones apreciaran provenir de nuestra cuenta”.

“No lo hicieron. El error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras elecciones el domingo”.

Parásitos, 1917, Joker y Klaus serían los grandes ganadores de la velada, según el tuit difundido en redes sociales.

Posibles ganadores de la edición 92 de los Oscar"s / Twitter

Al igual que el evento del anterior año, esta vez no se contará con un anfitrión. En 2019 fue la primera vez en 30 años que se rompió con la tradición de contar con un presentador.

Para la edición 92, Joker domina las nominaciones con 11 candidaturas. Por su parte, 1917, "Once Upon a Time in Hollywood" y "El Irlandés" tienen 10 a su haber.

Joker, Ford vs Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Historia de Amor, Parásitos y 1917 compiten por el Oscar a la major cinta del 2019.

Novedades para los premios Oscar

Billie Eilish, con apenas 18 años, es la cantante que se alzó durante la premiación de los Grammy’s 2020; lo que ahora sigue es actuar en la gala del domingo. Elton John, Indina Menzel, Randy Newman, Chrissy Metz y Cynthia Erivo estarán presentes.