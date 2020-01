Estrella de MTV murió de sobredosis a los 23 años

Alexis Eddy, estrella de la cadena de MTV fue hallada sin vida en su departamento, Estados Unidos. La causa de muerte fue una sobredosis, la mujer fue hallada el pasado jueves 09 de enero

El reality “¿Are you the one?" fue el espacio donde Alexis saltó a la fama en 2017. El programa involucraba a una cantidad de concursantes que intentaban encontrar pareja en una isla paradisiaca.

Alexis Eddy, estrella de la cadena de MTV / Instagram

Eddy se convirtió en una de las figuras más mediáticas del programa debido a su fuerte carácter y su historia de vida. Durante su permanencia en el reality reconoció su adición a sustancias estupefacientes y reveló que un familiar estuvo en prisiones por homicidio.

La joven manifestó el pasado septiembre del 2019 que se encontraba lejos de las drogas; estaba en completo estado de sobriedad. Hasta el momento se desconoce las sustancias usadas para atentar contra su vida.

Alexis Eddy, estrella de la cadena de MTV / Instagram

Reacción de su abuela

Carol Efaw de 68 años (abuela de Alexis Eddy) puntualizó, después de sus muerte, que “al menos ya no sufrirá nunca más. Alexis era una alma perdida; estos programas arruinan a los niños”.

Una de las últimas personas que fueron visitadas por la joven estrella de MTV fue su madre el miércoles 08 por la noche. Su progenitora no vio indicios de que estuviera pasando un mal momento. Todo parecía estar bien.

Uno de sus compañeros durante el reality, aseguró sentirse en shock al enterarse de la triste historia. “Me contó que se sentía mucho mejor desde que estaba sobria”.