Ella es la modelo que vende sus fotos desnuda para ayudar a Australia

Kaylen Ward, también conocida como “The Naked Philanthropist” ha recaudado miles de dólares para ayudar en los fuertes incendios en Australia y en el proceso fue expulsada de la red social Instagram.

El 04 de enero, Ward informó a sus seguidores de Twitter que por cada USD 10 que donaban a los servicios de ayuda contra incendios forestales de Australia, ella les envía una foto desnuda a través de DM.

Kaylen Ward / Internet

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales. Ella informó que en pocas horas habían alcanzado un estimado de USD 500 mil.

La modelo fue elogiada por usar este método para poder aportar de una manera desinteresada a una buena causa. Incluso fue etiquetada como “el mayor movimiento de positividad corporal en la historia de la humanidad”.

A pesar de la filantropía de la joven, Instagram desactivó su cuenta por violar lineamientos de la comunidad dentro de la plataforma.

Reacción

"Mi IG se desactivó, mi familia me repudió y el chico que me gusta no me hablará por ese tweet", tuiteó. "Pero jódete, salva a los koalas".

Kaylen Ward es originaria de Los Ángeles, California y ha estado activa en Twitter desde Agosto de 2017. La modelo actualizó su nombre a "THE NAKED PHILANTROPIST" (La filántropa desnuda) después de subir el Twit que mencionamos, el cual subió el 3 de enero, y el cual a la fecha tiene más de 71 mil RT. De igual forma, la modelo ha decidido regalar un automóvil a una familia de Los Ángeles que lo necesite.

Usuarios, incluso, han señalado que ella esta haciendo más por Australia que el mismo Primer Ministro.

Ayuda

La medida sigue a la del despliegue de 3.000 reservistas y una partida de 20 millones AUD (13,8 millones de dólares estadounidenses o 12,4 millones de euros) para alquilar cuatro hidroaviones y otros medios aéreos que el primer ministro anunció el sábado, al final de una de las peores jornadas en esta oleada de incendios.