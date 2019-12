Jennifer Lopez y su vestido súper transparente; no llevaba ropa interior

Jennifer Lopez tiene 50 años y a su edad luce como lo que es: toda una diva. Su éxito es casi que inalcanzable y tiene un cuerpo de envidiar.

En redes se filtran imágenes inéditas de sus 'outfit' con los que deja con la boca abierta a más de uno. Esta vez compartieron fotos en las que aparece con una transparencia de color negro y además no tenía ropa interior.

Dos décadas de éxito

En dos décadas, López ha dominado listas de popularidad con canciones como: 'On The Floor', 'Booty', 'Dance Again' y 'Papi'.

Además tuvo dos hijos, lanzó su propia marca de zapatos y fragancias, fue jueza de 'American Idol' y colaboró en campañas de Unicef.

La actriz y cantante también fue nombrada Icono de la Moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CDFA por sus siglas en inglés).

También emprendió su gira de conciertos 'It's My Party: The Live Celebration', que estuvo entre las más lucrativas del año.

Casi al final de 2019 protagonizó la película 'Hustlers' (Estafadoras de Wall Street) en la que presumió sus habilidades para la danza y su increíble flexibilidad en el papel de una bailarina desnudista.

