Game Awards: ganadores, novedades y cifras que dejó este evento

The Game Awards 2019 se llevó acabo en Las Vegas, Nevada. La comunidad entregó los premios a los mejores juegos, desarrolladores y equipos de Esports del año. Como ya se venía anticipando, el espacio sirvió para mostrar las novedades sobre futuros títulos que se depara para 2020 y demás años.

El pre-show contó con algunas de las categorías menos relevantes de la noche, acompañadas de anticipos menores, como el del nuevo DLC de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, la cual presentará a los personases de la saga de X-Men en lo que se llamará Rise of the Phoenix.

Una de las sorpresas de la noche fue el primer vistazo oficial al nuevo No More Herores III la franquicia de Nintendo que brilló en la Wii y que tuvo una pequeña entrega en la Switch pero que ahora vuelve con todo.

Entre los títulos más esperados del 2020 es sin duda el remake de la franquicia de Final Fantasy VII. Aunque en eventos como E3 ya mostró bastante material del game play, en esta ocasión se compartió un nuevo tráiler cinematográfico con momentos claves del título.

Ganadores

Mejor Gestión de la Comunidad: Destiny 2

Mejor Banda Sonora: Death Stranding

Mejor Entrenador de Esports: Danny "Zonic" Sørensen (Astralis, CS:GO)

Mejor Evento de Esports: League of Legends Worlds Championship 2019 (Europa)

Mejor Presentador de Esports: Eefje "Sjokz" Depoortere

Mejor Equipo de Esports: G2 Esports (League of Legends)

Mejor Fighting Game: Super Smash Bros. Ultimate

Mejor Narrativa: Disco Elysium

Mejor Jugador de Esports: Kyle "Bugha" Giersdorf (Immortals, Fortnite)

Mejor Diseño de Sonido: Call of Duty: Modern Warfare

Mejor Juego de Estrategia: Fire Emblem: Three Houses

Creador de Contenido del Año: "Shroud" – Michael Grzesiek

Mejor Dirección de Arte: Control

Mejor Juego de Acción: Devil May Cry 5

Mejor Juego para el Impacto: Gris

Mejor Juego Familiar: Luigi's Mansion 3

Mejor Juego de Deportes/Carreras: Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Mejor Juego para Móviles: Call of Duty: Mobile

Mejor Juego Multijugador: Apex Legends

Mejor Juego en curso: Fortnite

Juego de Esports del año: League of Legends

Mejor Juego VR/AR: Beat Saber

Mejor Interpretación: Mads Mikkelsen (Death Stranding)

Elección de la Comunidad: Fire Emblem: Three Houses

Mejor Juego Independiente: Disco Elysium

Estudio Indie Revelación: ZA/UM por Disco Elysium

Mejor Juego RPG: Disco Elysium

Mejor Dirección de Juego: Death Stranding

Mejor Juego de Acción/Aventura: Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor Juego del Año (GOTY): Sekiro: Shadows Die Twice

Cifras de los videojuegos

En los últimos años la industria de los videojuegos se ha convertido en la más grande del entretenimiento. Tan solo en 2017 generó más ingresos que la música, el cine y la televisión. En ese mismo año consiguió ganancias de USD 116 mil millones.

Se estima que hay 2.5 mil millones de gamers ubicados principalmente en: 234 millones en Latinoamérica, 1234 millones en Asia y 330 millones en África y Medio Oriente.

De toda la cantidad de gamers, ellos gastaron USD 2.9 mil millones en 2018. Según Video Game Industry el juego lanzado en 2013, Grand Theft Auto V es el lanzamiento que más dinero género en toda la historia, incluso más que Avengers EndGame. Para sorpresa de todos. Los juegos en celulares es lo que más dinero da a la industria.