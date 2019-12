Vikingos: spoilers, dónde ver la nueva temporada, y fecha de estreno

Vikingos regresa con su sexta y última temporada. El estreno será con un episodio de dos horas que se podrá ver en Argentina el jueves 05 de diciembre a las 23:00 en Fox Premium Series y en la app de Fox.

En el caso que no poseas acceso a estas cuentas Premium. Tendrás que esperar al martes 10 de diciembre que la cadena TNT lo trasmita a las 22:05. Este regreso cuenta con un debut: Katheryn Winnik ( Lagertha en la ciencia ficción) se estrena como directora poniéndose tras la cámara en alguno de los episodios .

El estreno no ofrecerá toda la temporada de golpe , sino que en la fecha antes indica se emitirá un doble episodio. A partir de esa fecha, TNT emitirá de manera regular cada martes un nuevo capítulo a las 22:05.

¿De qué tratará?

Los Vikingos mantendrán su afán de conquista tras años de agitación y tragedia. Nueva aventuras se asomarán a estos nuevos capítulos, las cuales les llevarán a luchar contra poderosos rivales. La temporada anterior estuvo como protagonistas la venganza y el caos.

La nueva entrega será por la lucha del reino de Kattegat, donde Ivar (el deshuesado), tratará de cobrar venganza, aunque ciertos adelantos nos vaticinan una nueva alianza entre hermanos para contrarrestar la invasión de los pueblos rusos.

¿Cuántos episodios tendrá la nueva temporada?

La sexta temporada de Vikingos tendrá 20 episodios, que se emitirán en dos partes comenzado con su estreno de dos horas. La segunda parte está programada para el 2020.

El creador, Michael Hirst, declaró que la sexta entrega va a ser muy importante para Ivar. En cierto modo, se va a hacer justicia con su historia.

Spóiler

"A primera vista, obviamente piensas que este es Leo D en The Revenant. Con un toque de Tom Hanks en Cast Away. Pero no. Soy YO, maestro Jedi Deshuesado, con una barba obviamente REAL, no puesta por el gran maestro que es Tom McInerney", indicó el actor Alex Hogh Andersen.

El interprete de Ivar, colocó una imagen que muestra el verdadero aspecto que tendrá para esta última temporada.