Rockmiñawi: horarios, lugar y artistas que se presentarán en la XXII edición

Rockmiñawi, evento cultural, se realizará este domingo 01 de diciembre a partir de las 10:00 en la Plaza del Teatro. En su vigésima segunda edición contará con una performance de música, movimiento, palabra y plástica.

Bandas de rock, grupos de teatro y solistas de diferentes expresiones artísticas se juntarán para incentivar un proceso de organización y toma de conciencia sobre valores y expresiones artísticas desde el centro, hacia el sur y norte de la capital de los ecuatorianos.

La entrada, como en pasadas ediciones, es completamente libre. A continuación, te detallamos los eventos y agrupaciones a presentarse.

Danza:

Danza étnica

Danzantes del sol

Danza contemporánea

Artemisadanza

Poesía:

La ciudad de nació en las quebradas (poetas de las calles)

Acción escénica:

Perros calle…jeros

Agrupaciones de rock:

Mortal Decisión

Notoken

Profecía

Alma Rasta

Narcosis

¿Qué es el Rockmiñawi?

El Rockmiñawi se constituye en uno de los referentes de la convocatoria Cultural Pública, uniendo en un Rito Urbano a miles de jóvenes, adultos y niños(as) que se dan cita para recrearse y reflexionar sobre nuestra Historia y Contemporaneidad.

Se persiste en mantener iconos heroicos como nuestro guerrero símbolo de la memoria, que enfrentó a los invasores Europeos y resistió a la destrucción de nuestros orígenes; este espectáculo confronta pacifica y creativamente las celebraciones convencionales que se realizan en estos festejos, donde se considera necesario estimular la conciencia histórica de las nuevas generaciones.

Ediciones

Durante 22 años consecutivos se recupera, revitaliza y rinde homenaje a nuestro Héroe Indígena Rumiñahui, mediante jornadas académicas, espectáculos y foros en los cuales se ha investiga y difunde nuestra identidad histórica, social y cultural con la participación de nombrados historiadores (as), sociólogos (as), doctores (as), productores (as) músicos y público en general.