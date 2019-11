José José descubrió a quien lo estafaba antes de su muerte

José José, el príncipe de la canción, tras su lamentable muerte sigue en el ojo del espectáculo mundial. Esta vez, se informó que el mexicano habría descubierto el nombre de la persona que lo estafaba antes de su deceso.

Jorge Reynoso, un empresario mexicano, quién conoció al cantante José José en los años 70’, y entabló una importante amistad con el artista. Debido a esos lazos de amistad el interprete de Almohada recurrió a él para descubrir el misterio de sus regalías.

Entre las inquietudes que figuraban estaba las presuntas ganancias que obtenía el diputado federal Sergio Mayer por la reproducción de sus materiales en YouTube.

“Yo fui una de las tantas personas a las que acudió, le pregunté lo que estaba pasando y me explica lo de las redes sociales y me dice ‘a mí me están reclamando que a mí me están ayudando con esto’ y comenta lo de Sergio Mayer y él tenía la duda, hasta dónde Sergio lo estaba haciendo, señaló Reynoso.

Después de llevar a Alan Carter, uno de los abogados de Reynoso, se realizaron varias investigaciones de datos donde se encontró cobros indebidos. Ahí se descubrió a la persona implicada en la estafa contra José José.

Monique Cardona, hija del primer matrimonio de Sara Salazar (esposa de José José) era la culpable. Ese lugar fue el que permitió conocer los problemas que fluían en esta relación. Ya que Sara se puso del lado de su hija.

Problemas familiares

“Para empezar, José sabía que Monique manejaba las cosas, que no le diera las cuentas correctamente, eso ya es un asunto de ellos. Entonces Sara se levanta de la sala de juntas, se pone un poco mal y José se molesta”, agregó Reynoso.

Reynoso indicó que el conflicto que existen entre los hijos de sangre del príncipe permite que se desvíe la atención y no exista una rendición de cuentas por parte de Monique Cardona.

“Sara no va a cortarle la cabeza a su hija”, determinó.

