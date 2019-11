Disney+ presenta su plataforma, cuándo estará disponible para Ecuador

Disney+ por fin llegó hacer competencia a los servicios de streaming. Esta página contará con un formato parecido al que ofrece Netflix, pero con un contenido que recoge por varias décadas.

Este martes 12 de noviembre se estrenó en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. El servicio tendrá un costo de USD 7 y contará con un abánico de series y películas, además de nuevo contenido y exclusivo.

Todas las películas de Star Wars, Marvel, Pixar, Disney y contenido de National Geographic, además de todo lo visto y producido por Fox estará dentro del nuevo servicio de streaming.

Disney Plus espera alcanzar entre 60 y 90 millones de suscriptores en los primeros meses de su estreno. Incluso, este página estará libre de publicidad.

Disney plus estará disponible para Australia y Nueva Zelanda el 19 de noviembre del 2019 y tendrá un costo de nueve dólares australianos y USD 10 en Nueva Zelanda.

Para otros países de Europa Occidental y oriental tendrán que esperar hasta la segunda mitad del 2020 para poder adquirir este servicio.

Así se verá la página de Disney+ / Captura

Llegará a diferentes zonas de Asia en 2020 y a los países restantes en Asia en 2021. A Latinoamérica no llegará hasta el primer trimestre de 2021. Por lo tanto, Ecuador podrá disfrutar de este nuevo servicio de streaming y gran competidor de Netflix dentro de dos años, aproximadamente.

Con qué contenido dispondrá

Durante el evento de inversionistas, los ejecutivos confirmaron lo que Iger ya había dicho el 7 de marzo, que en algún momento toda la biblioteca de películas de Disney, incluyendo La Cenicienta, Bambi, Peter Pan y algunas que ya no se pueden comprar y están archivadas.

Disney+ / Internet

Además de otras de Pixar, Marvel (alrededor de 500) y todos los programas de televisión de sus cadenas para niños (que podrían sumar hasta 7,000), llegarían al servicio. También ofrecerá contenido similar de National Geographic.

Y, para los fans de Star Wars, Disney Plus tendrá todas las películas de Star Wars menos Episodio 9: The Rise of Skywalker, que se estrena en diciembre de 2019, disponible cuando se lance el servicio la segunda semana de diciembre.

