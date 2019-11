Detectaron un pólipo precánceroso en Wil Smith, así reaccionó el actor

Hablar de Will Smith, es referirse a una de las caras más importantes de Hollywood. No solo por su trabajo cinematográfico, sino por ser una de las estrellas más queridas por los fanáticos del cine a nivel mundial.

Smith es un actor que trabaja 24/7, y usó su plataforma de Instagram para explotar su talento, a la par que quizo crear conciencia sobre las visitas médicas preventivas.

El protagonista de Men in Black y Genesis publicó un corto video donde detalla los pasos previos a su intervención quirúrgica. Mientras que a través de YouTube, el relata lo que va viendo en el hospital desde las seis de la mañana.

Smith señaló que en 2019, tenemos que poner nuestra salud en orden. “Hay una cierta vergüenza con la salud, con hacer algo tan sencillo como esto, que resulta esencial para mantenerte sano”, afirmó. “¡Simplemente tienes que hacerlo, hombre!”, continuó.

Después de la visita médica, fue cuando llegaron las malas noticias. Le detectaron un pólipo precánceroso que podría haber derivado en algo más grave.

“En realidad encontramos un pólipo. Ahora mismo no ha dejado secuelas, no hay sangrado, perforación, agujeros y, por tanto, no hay problemas. Pero si no lo hubiéramos detectado, podría haber crecido y crecido”, explicó la doctora.mayor probabilidad de contraer este tipo de cáncer de colon. Sí no se trata, rápidamente puede extenderse por todo el cuerpo.

Reacción de Smith

Después de las declaraciones de la doctora, Smith quedó anonadada y señaló que esta agradecido por esta oportunidad y que no se haya convertido en algo más grande. Estamos bien, concluyó.

El Consejo de Salubridad General de México señala: "el cáncer colorectal o adenocarcinoma es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso, que incluye los segmentos ciego, colon descendente, ascendente, transverso, sigmoides y recto.