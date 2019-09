Revelan la razón de suicidado de estrella porno August Ames: está relacionada con una escena

Después de que ha pasado más de un año, se revela impactante información. Esto sobre la muerte de la estrella porno August Ames, cuyo nombre real era Mercedes Grabowski. Ahora, los productores de un programa dicen que tienen la respuesta a lo que la llevó a suicidarse. Así lo informaron al New York Post.

La actriz fue encontrada muerta el 5 de diciembre de 2017 a la edad de 23 años. Según las autoridades estatales en California, Estados Unidos, su muerte está relacionada con una escena.

Ella habría alcanzado el límite después de filmar una escena pesada en su último trabajo para la industria del porno.



Publicidad



En la película, el actor ruso Markus Dupree, la fuerza en varias ocasiones y es agresiva. Por esto, según los presentadores del programa, "los espectadores pueden ver literalmente el momento en que Ames decide dejar de vivir".

En esa época, la actriz sufría de depresión y había estado involucrada en una controversia sobre la homofobia en las redes sociales, recibiendo muchos ataques. En Twitter, escribió que "la mayoría de las chicas no graban con hombres que han hecho porno gay por seguridad". No pongo mi cuerpo en riesgo. No sé lo que hacen en su vida privada ".

August dejó a su esposo Kevin Moore, quien declaró: “Ella fue la persona más amable que he conocido y lo significó todo para mí. Por favor, que esto sea un asunto privado para la familia en este momento difícil ".

La muerte de la actriz fue la que abrió una serie de discusiones sobre la salud mental de los profesionales de la industria del porno, que durante tres meses tuvieron cinco pérdidas en ese momento: Yuri Luv, August Ames, Olivia Nova, Shyla Stylez y Olivia Lua.

Te puede interesar