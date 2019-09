Así le celebró Becky G el cumpleaños a su novio ¡Qué sorpresa!

Becky G es una e las cantantes que más es seguida en las redes sociales. Ahí publica sus fotos y actividades. Pero eso no es todo, sino que también usa sus cuentas para mostrarse amorosa. Y fue ahí mismo donde demostró cómo le celebró a su novio.

Esta vez, la famosa usó su cuenta de Instagram para mostrar cómo celebró el cumpleaños a Sebastián Lletget. Ella decidió tener un detalle especial para expresar su amor y alegría.





De ese modo, hizo una publicación. Ahí colocó una romántica foto y un mensaje:

Quiero desearles el cumpleaños más feliz. A medida que pasan los años desde que te conocí, tuve la oportunidad de verte crecer. “Inspirador” es una de las muchas palabras que definiría la experiencia de estar a tu lado. Aunque todavía eres muy joven, 27 será un año especial para ti y para el hombre en el que te estás convirtiendo".

Además, continúa expresando sus sentimiento con emotivas palabras:

“El viaje de autodescubrimiento nunca termina. Realmente estás entrando en tu viaje y me emociona ser parte de ello. Conoces lo incómodo, has vivido lo agotador y has superado muchos desafíos en tus 27 años de vida. Ahora empiezas este nuevo capítulo con más experiencia, más conocimiento, más autoconciencia y más sabiduría. Rezo para que este año te traiga tanta luz, claridad, tranquilidad y, sobre todo, felicidad. Te lo mereces”.

Los fanáticos no se aguantaron y expresaron su alegría por la pareja. Tanto fue así que con pocas horas de la publicación logró más de 239,315 'Me gusta'. Además consiguió miles de comentarios respecto a su relación con el futbolista.

Esta linda pareja lleva más de tres años en su relación.

