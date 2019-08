Falleció el hijo de Frixon “Marimba” Angulo, el actor reclama negligencia médica

La tarde de ayer (19 de agosto) el bailarín, coreógrafo y actor ecuatoriano Frixon “Marimba” Angulo publicó un video donde cuenta a sus seguidores que su hijo murió. El menor de edad estaba internado en una clínica del IESS, sur de Quito.

Frixon, días atrás, publicó en su cuenta de Instagram los detalles que padecía junto a su hijo. Precisamente el día sábado compartió una imagen donde se ve a su hijo en una camilla de un hospital.

“Mijo tengo fe que me te vas a salvar, tú no me puedes dejar; yo te amo”, posteaba el bailarín ecuatoriano." ¿Por qué las personas pobres tenemos que sufrir tanto?, vivimos en un país donde los que tiene más plata puedes sobrevivir", agregó “Marimba” en un video.

En sus redes sociales relató el vía crucis que habría pasado en centros de salud de Esmeraldas y Quito. En primera instancia se ha señalado que la muerte del joven de 15 años es por enfermedad sepsis (enfermedad grave que ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana en el torrente sanguíneo).

“Se acabó marimba el de la sonrisa, pero sí estoy luchando, peleando parado como roble”, lo expresó con bronca, antes de la tragedia de su hijo.

La fama de Frixon “Marimba” Angulo surgió cuando ganó el reality “Bailando por un sueño” en compañía de la presentadora y actriz Sofía Caiche.

