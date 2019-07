El youtuber Debrayanshow mostró el chat donde desmiente infidelidad de Luisito Comunica

View this post on Instagram

OMG😱 Por fin hablo @debryanshow y más o menos aclaro algo el chisme, aunque siento que le faltó disculparse con la protagonista de este culebrón que es la @lenguasdegato…no se 🤔 me quedo debiendo #rayito⚡también se me hizo bastante raro cuando dijo no vendería a mi amigo por 500 pesos? Osea que si @luisitocomunica le pone el cuerno a @lenguasdegato el hasta el fin de los tiempos el no lo vendería, vamos le tapa la infidelidad, amigos x siempre