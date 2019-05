Cannes 2019: Bong Joon-Ho se lleva La Palma de Oro

La 72ª edición del Festival de Cannes –con el jurado presidido por Alejandro G. Iñárritu– ha hecho justicia a una edición marcada por el buen cine. La Palma de Oro fue para el surcoreano Bong Joon-Ho por ‘Parasite’.

Bong Joon-ho (봉준호)—the newly minted Palme d'Or winner—on why everything is extreme in Korean cinema: pic.twitter.com/QXHIW2ZV19

